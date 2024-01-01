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Рукава маслобензостойкие AlfaGomma

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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA025356MD0, d=25
605AA025356MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA025356MD0, d=25 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
4 000 Р 5 000 Р -20%
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA030406MD0, d=30
605AA030406MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA030406MD0, d=30 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA030406MD0, d=30 605AA025356MD0, d=25 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA032426MD0, d=32
605AA032426MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA032426MD0, d=32 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA032426MD0, d=32 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
+
 
Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA035456MD0, d=35
605AA035456MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA035456MD0, d=35 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA035456MD0, d=35 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA038486MD0, d=38
605AA038486MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA038486MD0, d=38 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA038486MD0, d=38 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA040506MD0, d=40
605AA040506MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA040506MD0, d=40 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA040506MD0, d=40 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA042526MD0, d=42
605AA042526MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA042526MD0, d=42 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA042526MD0, d=42 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA045556MD0, d=45
605AA045556MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA045556MD0, d=45 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA045556MD0, d=45 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA048586MD0, d=48 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA048586MD0, d=48
605AA048586MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA048586MD0, d=48 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA048586MD0, d=48 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA051616MD0, d=51 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA051616MD0, d=51
605AA051616MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA051616MD0, d=51 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA051616MD0, d=51 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA057676MD0, d=57
605AA057676MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA057676MD0, d=57 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA057676MD0, d=57 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA060726MD0, d=60
605AA060726MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA060726MD0, d=60 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA060726MD0, d=60 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)100
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA063756MD0, d=63
605AA063756MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA063756MD0, d=63 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA063756MD0, d=63 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA070826MD0, d=70
605AA070826MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA070826MD0, d=70 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA070826MD0, d=70 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA076886MD0, d=76
605AA076886MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA076886MD0, d=76 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA076886MD0, d=76 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA080946MD0, d=80
605AA080946MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA080946MD0, d=80 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA080946MD0, d=80 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
+
 
Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA090046MD0, d=90
605AA090046MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA090046MD0, d=90 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA090046MD0, d=90 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA102166MD0, d=102
605AA102166MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA102166MD0, d=102 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA102166MD0, d=102 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA110246MD0, d=110
605AA110246MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA110246MD0, d=110 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA110246MD0, d=110 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA115296MD0, d=115
605AA115296MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA115296MD0, d=115 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA115296MD0, d=115 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)90
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA120386MD0, d=120
605AA120386MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA120386MD0, d=120 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA120386MD0, d=120 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)80
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В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA127456MD0, d=127
605AA127456MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA127456MD0, d=127 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA127456MD0, d=127 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)80
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA133516MD0, d=133
605AA133516MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA133516MD0, d=133 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA133516MD0, d=133 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)80
‍0‍ Р
В наличии
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Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA152706MD0, d=152
605AA152706MD0
Применение для Маслобензостойкий армированный рукав для топлива и масла 10 бар (150 psi) AlfaGomma 605AA 605AA152706MD0, d=152 Внутренний слой Черный токопроводящий NBR Усиление Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью Наружный слой...

Вариант:

605AA152706MD0, d=152 605AA025356MD0, d=25 605AA030406MD0, d=30 605AA032426MD0, d=32 605AA035456MD0, d=35 605AA038486MD0, d=38 605AA040506MD0, d=40 605AA042526MD0, d=42 605AA045556MD0, d=45 605AA048586MD0, d=48 (Еще +14)
БрендAlfaGomma Вакуум(%)80
‍0‍ Р
В наличии
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